Dichiarazioni choc di Joe Biden | ' Putin è un killer'

Advertising

nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: Dopo l'intervista CHOC con Oprah, a Live #noneladurso parliamo delle dichiarazioni di Harry e Meghan - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: A #Pomeriggio5 i commenti alle dichiarazioni choc dell'intervista di Harry e Meghan - SocialArtistOF : Qualcuno direbbe CHOC... Fascino PGT denuncia PIETRO DELLE PIANE per le sue dichiarazioni, lesive nei confronti di… - speranza_viva : RT @LiveNoneladUrso: Dopo l'intervista CHOC con Oprah, a Live #noneladurso parliamo delle dichiarazioni di Harry e Meghan - Andrea39526816 : RT @LiveNoneladUrso: Dopo l'intervista CHOC con Oprah, a Live #noneladurso parliamo delle dichiarazioni di Harry e Meghan -

Ultime Notizie dalla rete : Dichiarazioni choc

Gazzetta del Sud

Joe Biden ha detto in un'intervista tv di ritenere che Vladimir Putin sia un killer. " Lei conosce Vladimir Putin. Pensa che sia un killer? ", gli ha chiesto George Stephanopoulos di Abc. " Lo penso ",...... tutti i punti salienti Dopo l'intervista di Harry e Meghan, Londra sotto: "Togliete loro i ... Forse la stessa cosa non si potrà dire dellerilasciate ieri da Michelle. Il "caso ...In una intervista a Abc, il presidente Usa commenta il rapporto dell'intelligence sulle interferenze russe nelle elezioni: "Pagherà un prezzo". L'ira della Duma: "Un attacco a tutta la Russia" ...Idea pazza Real Madrid, Florentino Perez prova il super affare. Saranno tre mesi decisivi per conoscere con esattezza il futuro di Cristiano Ronaldo. Il presidente Florentino Perez continua a monitora ...