Demi Lovato | Sono stata violentata a 15 anni Ho pensato che fosse colpa mia

(Di mercoledì 17 marzo 2021) “a 15”. A confessarlo è la cantante 28enne, ex enfant prodige che si racconta in: Dancing With the Devil, una docuserie in quattro puntate che debutterà il 23 marzo su YouTube Originals. L’artista sottolinea anche che la persona che ha compiuto la violenza non ha subito alcun conseguenza. La pop star, oggi 28enne, non ha rivelato il nome del suo aggressore, ma ha detto di esserecostretta a rimanere “a suo stretto contatto” sul set. “La mia storia di MeToo è che racconto a qualcuno che qualcuno mi ha fatto questo e non ha mai avuto problemi per questo”, dicenel documentario, secondo la recensione pubblicata da ‘Variety’. La ...

, nel documentario ": Dancing With the Devil ", ha svelato alcuni episodi dolorosi e traumatici del suo passato. La cantante, attrice ed ex stellina Disney, ha parlato per la ...Dalla cantanterivelazioni choc sul suo passato e anche su quella notte in cui rischiò di morire per via di un'overdose. Durante la docuserie di YouTube Dancing with the Devil , che ha aperto il festival ...Due violenze sessuali. Una quando aveva 15 anni e l'altra nel 2018. La cantante e attrice statunitense Demi Lovato non nasconde più nulla. E durante la docu-serie di Youtube dedicata alla sua vita ...Fans have waited years for Demi Lovato’s upcoming seventh album — following her 2017 album, Tell Me You Love Me, it’s her first record since her big return to music on the 2020 Grammys stage and her ...