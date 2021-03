Dall’e-learning di Rousseau all’f-learning, il modello innovativo Lazio (Di mercoledì 17 marzo 2021) di Manuel Tuzi e Enrica Segneri, facilitatori regionali Lazio alla formazione e coinvolgimento Da quando ci siamo insediati come Facilitatori alla Formazione della Regione Lazio abbiamo cercato di valorizzare e promuovere progetti e iniziative degli attivisti già avviate sui territori costruendo modelli formativi ed esperienziali che fossero facilmente esportabili e riproducibili. Un esempio è il progetto di formazione F-learning ideato e avviato da cinque attivisti Ermes Scattolini, Saverio Audino, Paolo Belli, Roberto Monaldi e Sandro Polidori. Si tratta di una vera e propria scuola di formazione in presenza, con sede a Castel Gandolfo nei Castelli Romani, che aggiunge allo strumento E-learning di Rousseau, i benefici e i vantaggi della tradizionale lezione ... Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 17 marzo 2021) di Manuel Tuzi e Enrica Segneri, facilitatori regionalialla formazione e coinvolgimento Da quando ci siamo insediati come Facilitatori alla Formazione della Regioneabbiamo cercato di valorizzare e promuovere progetti e iniziative degli attivisti già avviate sui territori costruendo modelli formativi ed esperienziali che fossero facilmente esportabili e riproducibili. Un esempio è il progetto di formazione F-ideato e avviato da cinque attivisti Ermes Scattolini, Saverio Audino, Paolo Belli, Roberto Monaldi e Sandro Polidori. Si tratta di una vera e propria scuola di formazione in presenza, con sede a Castel Gandolfo nei Castelli Romani, che aggiunge allo strumento E-di, i benefici e i vantaggi della tradizionale lezione ...

