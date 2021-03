Covid, ecco quando si attenuerà la diffusione in Italia: lo rivela uno studio (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBisogna tenere duro. Ce lo stanno ripetendo da mesi. Bisogna limitare i danni sperando, poi, che il caldo e le vaccinazioni permettano di muovere un’accelerata decisiva nella battaglia al Covid-19. Benefici che, secondo la pubblicazione scientifica dal titolo ‘Models of Covid-19 Daily Confirmed Cases in Different Countries‘, accettata sulla rivista ‘Mathematics‘, l’Italia dovrebbe iniziare a sfruttare dalla seconda metà di aprile. Sarà quello il periodo in cui si assisterà ad un’attenuazione della diffusione del Covid, secondo lo studio a firma della professoressa Maria Alessandra Ragusa dell’Università di Catania e dei docenti Hamdy Ahmet dell’Higher Institute of Engineering El-Shorouk Cairo, Othman Omar e Reda Elbarkouky del Physics and Engineering ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBisogna tenere duro. Ce lo stanno ripetendo da mesi. Bisogna limitare i danni sperando, poi, che il caldo e le vaccinazioni permettano di muovere un’accelerata decisiva nella battaglia al-19. Benefici che, secondo la pubblicazione scientifica dal titolo ‘Models of-19 Daily Confirmed Cases in Different Countries‘, accettata sulla rivista ‘Mathematics‘, l’dovrebbe iniziare a sfruttare dalla seconda metà di aprile. Sarà quello il periodo in cui si assisterà ad un’attenuazione delladel, secondo loa firma della professoressa Maria Alessandra Ragusa dell’Università di Catania e dei docenti Hamdy Ahmet dell’Higher Institute of Engineering El-Shorouk Cairo, Othman Omar e Reda Elbarkouky del Physics and Engineering ...

