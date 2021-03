Christillin su Agnelli | ' Con Sarri la stagione più difficile da Presidente'

(Di mercoledì 17 marzo 2021) "alla Juve non aveva feeling con la squadra, non è una questione di stile. Diventacon questi presupposti - così Evelinaai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli - . Andrea ...

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Evelina, membro del board Uefa e da sempre vicina alla famiglia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: 'Sarri alla Juve non aveva feeling con la squadra, non è una questione ...Diventa difficile con questi presupposti - così Evelinaai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli - . Andreami ha detto che quella passata è stata la stagione più difficile dei suoi ...«Sarri non aveva feeling con la squadra, non è questione di stile. Diventa difficile con questi presupposti andare avanti. Andrea Agnelli mi ha detto che quella passata è stata ...Intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Evelina Christillin è tornata a parlare dell'avventura di Maurizio Sarri alla Juventus: "Sarri non aveva feeling con la squadra ...