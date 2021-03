Barça, fideiussione in extremis: Laporta può diventare presidente (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non è stato facile, per nulla, ma la seconda presidenza Laporta può finalmente iniziare. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente eletto è riuscito a recuperare in extremis i 124,6 milioni di euro di fideiussione, da reperire entro il 16 marzo, conditio sine qua non per la sua nomina. Il recupero della cifra non L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non è stato facile, per nulla, ma la seconda presidenzapuò finalmente iniziare. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ileletto è riuscito a recuperare ini 124,6 milioni di euro di, da reperire entro il 16 marzo, conditio sine qua non per la sua nomina. Il recupero della cifra non L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Barça, fideiussione in extremis: Laporta può diventare presidente - sportli26181512 : #Governance #Notizie Barça, fideiussione in extremis: Laporta può diventare presidente: Non è stato facile, per nul… -