Aversa in lutto per la morte del bimbo di 22 mesi | addio al piccolo Andrea

Advertising

casertafocus : SAN CIPRIANO D’AVERSA IN LUTTO – Addio Luciano, dipendente comunale vittima del Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Aversa lutto

Teleclubitalia

... con tutta probabilità, scenderà in campo con ilal braccio per omaggiare il vice allenatore ... Nello stesso anno cominciò la sua carriera di viceallenatore presso l'Normanna, per poi ...16:08:55a San Cipriano d': è morto il dipendente comunale Nicola Benadduce, portato via dal Covid. Ne dà la triste notizia il sindaco Vincenzo Caterino che esprime il proprio cordoglio a nome dell'...Muore bimbo di soli 22 mesi. Non aveva compiuto nemmeno due anni il piccolo Andrea. E oggi la sua famiglia dovrà salutarlo per l’ultima volta, lasciarlo andare in cielo, il posto per un piccolo angelo ...AVERSA – Grande dolore per la comunità aversana. È volato in cielo il piccolo Andrea Nobisso di soli 22 mesi. Un dolore incolmabile per i genitori Giuseppe Nobisso e Serena de Biase. Il rito funebre a ...