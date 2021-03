Atp Acapulco 2021, che impresa Musetti: sconfitto Schwartzman, primo timbro contro un top-10 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lorenzo Musetti piazza la prima zampata in carriera contro un top-10 all’interno del primo turno dell’ATP Acapulco 2021. Diego Schwartzman è infatti battuto col punteggio di 6-3 2-6 6-4: l’azzurro classe 2002, al prossimo turno, se la dovrà vedere con l’americano Frances Tiafoe (numero 56 del ranking mondiale). All’interno del primo set entrambi concedono un break all’interno del quinto e del sesto game, ma è Lorenzo ha prendersi il primo set concretizzando due break in successione nel sesto e nell’ottavo gioco. Nel secondo set l’argentino risponde prepotentemente strappando il servizio nel quarto e nell’ottavo game, in concomitanza anche di un calo di rendimento di Musetti in risposta. Nel terzo set il sudamericano viene preso ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lorenzopiazza la prima zampata in carrieraun top-10 all’interno delturno dell’ATP. Diegoè infatti battuto col punteggio di 6-3 2-6 6-4: l’azzurro classe 2002, al prossimo turno, se la dovrà vedere con l’americano Frances Tiafoe (numero 56 del ranking mondiale). All’interno delset entrambi concedono un break all’interno del quinto e del sesto game, ma è Lorenzo ha prendersi ilset concretizzando due break in successione nel sesto e nell’ottavo gioco. Nel secondo set l’argentino risponde prepotentemente strappando il servizio nel quarto e nell’ottavo game, in concomitanza anche di un calo di rendimento diin risposta. Nel terzo set il sudamericano viene preso ...

Advertising

flamminiog : RT @livetennisit: ATP Acapulco: La grande impresa di Lorenzo Musetti che elimina Diego Schwartzman “E’ stata la miglior partita che abbia m… - livetennisit : ATP Acapulco: La grande impresa di Lorenzo Musetti che elimina Diego Schwartzman “E’ stata la miglior partita che a… - frenmut82 : RT @sportface2016: #ATPAcapulco Che impresa di Lorenzo #Musetti: sconfitto l'argentino #Schwartzman, primo timbro contro un top-10 per il… - sportface2016 : #ATPAcapulco Che impresa di Lorenzo #Musetti: sconfitto l'argentino #Schwartzman, primo timbro contro un top-10 p… - fenomenogabry : RT @Eurosport_IT: ?????? Impresa azzurra nella notte! Per Lorenzo Musetti (classe 2002) è arrivata la prima vittoria in carriera contro un to… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Acapulco ATP Acapulco 2021, impresa Musetti! L'azzurro doma Schwartzman e vola agli ottavi La cronaca del match ATP, Acapulco Lorenzo Musetti passa le qualificazioni e pesca Schwartzman IERI A 06:53 Nel primo set l'avvio è equilibrato ed entrambi i giocatori commettono qualche errore di ...

Tennis: Nadal non giocherà a Miami Da allora Nadal si è ritirato da Rotterdam e Acapulco e questa settimana ha rinunciato a un invito a Dubai. La stagione europea sulla terra battuta inizia il 5 aprile con i tornei ATP 250 a Marbella (...

ATP Acapulco 2021: Fabio Fognini si aggiudica in due set il derby contro Stefano Travaglia OA Sport Atp Acapulco 2021, che impresa Musetti: sconfitto Schwartzman, primo timbro contro un top-10 Lorenzo Musetti piazza la prima zampata in carriera contro un top-10 all’interno del primo turno dell’ATP Acapulco 2021. Diego Schwartzman è infatti battuto col punteggio di 6-3 2-6 6-4: l’azzurro ...

Musetti-Tiafoe in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp 500 Acapulco 2021 Lorenzo Musetti ha eliminato Diego Schwartzman e si appresta ad affrontare Frances Tiafoe, match valido per gli ottavi di finale dell'Atp 500 di Acapulco 2021. Come e quando seguire il match tra l'azz ...

La cronaca del matchLorenzo Musetti passa le qualificazioni e pesca Schwartzman IERI A 06:53 Nel primo set l'avvio è equilibrato ed entrambi i giocatori commettono qualche errore di ...Da allora Nadal si è ritirato da Rotterdam ee questa settimana ha rinunciato a un invito a Dubai. La stagione europea sulla terra battuta inizia il 5 aprile con i tornei250 a Marbella (...Lorenzo Musetti piazza la prima zampata in carriera contro un top-10 all’interno del primo turno dell’ATP Acapulco 2021. Diego Schwartzman è infatti battuto col punteggio di 6-3 2-6 6-4: l’azzurro ...Lorenzo Musetti ha eliminato Diego Schwartzman e si appresta ad affrontare Frances Tiafoe, match valido per gli ottavi di finale dell'Atp 500 di Acapulco 2021. Come e quando seguire il match tra l'azz ...