Xbox Game Pass: ecco i nuovi giochi di marzo! (Di martedì 16 marzo 2021) Microsoft ha appena aggiornato l'elenco dei nuovi giochi che entreranno a far parte di Xbox Game Pass in questo mese di marzo. Scopriamoli insieme Anche dopo aver appena aggiunto 20 titoli Bethesda al suo servizio di punta, Microsoft ha ancora nuovi giochi per Xbox Game Pass da tirare fuori dal cilindro per il mese di marzo in corso. La casa di Redmond ha annunciato che Empire of Sin sarà disponibile per console Xbox, PC e dispositivi Android tramite il cloud il 18 Mach insieme a NieR: Automata e Torchlight 3 su PC e Star Wars: Squadrons su console. Xbox Game Pass: Octopath Traveler, Pillars of Eternity 2 Deadfire e Outriders tra i ...

