Uomini e donne, Gemma smascherata dall’ex :”Non vorrei che faccia parte della redazione” (Di martedì 16 marzo 2021) Un ex cavaliere di Uomini e donne ha raccontato alcuni particolari sulla conoscenza con Gemma Galgani sganciando una vera bomba Chi ha seguito Uomini e donne lo scorso anno di sicuro si ricorderà di Jean Pierre. L’uomo ha frequentato per lungo tempo Gemma Galgani e la loro storia ha fatto sognare milioni di fan. Infatti, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 16 marzo 2021) Un ex cavaliere diha raccontato alcuni particolari sulla conoscenza conGalgani sganciando una vera bomba Chi ha seguitolo scorso anno di sicuro si ricorderà di Jean Pierre. L’uomo ha frequentato per lungo tempoGalgani e la loro storia ha fatto sognare milioni di fan. Infatti, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Link4Universe : Come si fa a dire 'non tutti gli uomini' riferito alla violenza e molestie contro le donne, quando anche tornando l… - robersperanza : Sono inaccettabili gli atti intimidatori contro l’Istituto Superiore di Sanità. A Silvio Brusaferro e a tutte le do… - Internazionale : Dopo la morte di Sarah Everard la polizia di Londra ha invitato le donne a stare in casa la sera: nessuno ha battut… - ohimess : RT @Link4Universe: Come si fa a dire 'non tutti gli uomini' riferito alla violenza e molestie contro le donne, quando anche tornando la not… - stelucs : Non è proprio tempo di politici (uomini e donne) che si lodano e autoincensano. Fate ciò per cui vi paghiamo e giud… -