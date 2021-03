Tutto confermato: Rastelli è in sede a Ferrara per la firma con la Spal (Di martedì 16 marzo 2021) Tutto confermato. Massimo Rastelli era da un paio di settimane l’unico candidato per la panchina della Spal, la sconfitta di ieri a Pisa è stata fatale per Pasquale Marino e non poteva essere diversamente alla luce degli ultimi risultati. Ieri vi avevamo anticipato che oggi Massimo Rastelli sarebbe stato a Ferrara per firmare il contratto fino a giugno con opzione. Anche in questo caso, nessuna sorpresa: l’allenatore ex Cagliari è in sede, al via la sua nuova avventura con la Spal. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 marzo 2021). Massimoera da un paio di settimane l’unico candidato per la panchina della, la sconfitta di ieri a Pisa è stata fatale per Pasquale Marino e non poteva essere diversamente alla luce degli ultimi risultati. Ieri vi avevamo anticipato che oggi Massimosarebbe stato aperre il contratto fino a giugno con opzione. Anche in questo caso, nessuna sorpresa: l’allenatore ex Cagliari è in, al via la sua nuova avventura con la. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

