Tirreno - Adriatico: la cronometro va a Van Aert, Ganna è terzo (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo otto successi consecutivi a cronometro, Filippo Ganna vede interrompersi la sua serie d'oro, iniziata al campionato italiano di Cittadella, nell'agosto 2020. Nell'ultima tappa della Tirreno - ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo otto successi consecutivi a, Filippovede interrompersi la sua serie d'oro, iniziata al campionato italiano di Cittadella, nell'agosto 2020. Nell'ultima tappa della- ...

Advertising

BORAhansgrohe : ???? #TirrenoAdriatico Stage 7 ?? San Benedetto del Tronto ?? San Benedetto del Tronto ??????? 10 km ITT The classical… - Eurosport_IT : IL TRIDENTE A TADEJ POGACAR ?? Wout Van Aert vince la cronometro ma lo sloveno trionfa nella 56ª edizione della Tir… - giroditalia : The 2021 Tirreno-Adriatico @eolo_it starts tomorrow with many of the strongest riders in the world at the start. |… - Elisabettaphil : RT @Eurosport_IT: La classifica finale della Tirreno-Adriatico ??????????? Tadej Pogacar vince la 56ª edizione della Corsa dei 2 mari: Matteo… - SpazioCiclismo : Tadej Pogacar raggiante al termine della #TirrenoAdriatico Per lui secondo successo (4 con le tappe) in altrettant… -