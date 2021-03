Sputnik in Italia, Mosca dà i numeri (ma nessuno conferma) (Di martedì 16 marzo 2021) Da 10 milioni all’anno a 10 milioni al mese. La Russia decuplica la produzione del vaccino Sputnik V in Italia? Così sembra a sentire l’annuncio di Aleksandr Gintsburg, direttore del Gamaleya, il centro di ricerca d’eccellenza che insieme al ministero della Difesa russo ha sviluppato il vaccino anti Covid-19. Intervistato dall’agenzia governativa Tass, Gintsburg ha dichiarato: “Sul territorio Italiano si sta stabilendo la produzione, e su larga scala (…), entro maggio arriverà sino a 10 milioni di dosi al mese”. I numeri sono da capogiro. Basti pensare che il pacchetto opzionato dall’Italia per il vaccino di AstraZeneca, di cui l’Aifa ha chiesto questo lunedì la sospensione cautelare, prevede entro settembre 40 milioni di dosi, cioè meno di 7 milioni al mese. Ad oggi il vaccino russo, ritenuto ... Leggi su formiche (Di martedì 16 marzo 2021) Da 10 milioni all’anno a 10 milioni al mese. La Russia decuplica la produzione del vaccinoV in? Così sembra a sentire l’annuncio di Aleksandr Gintsburg, direttore del Gamaleya, il centro di ricerca d’eccellenza che insieme al ministero della Difesa russo ha sviluppato il vaccino anti Covid-19. Intervistato dall’agenzia governativa Tass, Gintsburg ha dichiarato: “Sul territoriono si sta stabilendo la produzione, e su larga scala (…), entro maggio arriverà sino a 10 milioni di dosi al mese”. Isono da capogiro. Basti pensare che il pacchetto opzionato dall’per il vaccino di AstraZeneca, di cui l’Aifa ha chiesto questo lunedì la sospensione cautelare, prevede entro settembre 40 milioni di dosi, cioè meno di 7 milioni al mese. Ad oggi il vaccino russo, ritenuto ...

