Roberto Saviano in preda a forti dolori addominali: "Sarò operato"

forti dolori addominali per Roberto Saviano. Lo scrittore in ospedale per un intervento chirurgico. A comunicarlo è lui stesso attraverso un post apparso in queste ore sulla sua pagina Facebook. Roberto Saviano in ospedale: operato per coliche renali "Mi tocca – scrive Saviano – le coliche renali si sono abbattute su di me implacabili e dolorosissime"

