“Quali regole per insegnanti e studi di pilates?” Sorte interroga il governo (Di martedì 16 marzo 2021) L’onorevole Alessandro Sorte, esponente bergamasco di ‘Cambiamo!’, interroga il Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Salute per sapere “se sia intenzione del governo dare una specifica regolamentazione all’attività eseguita in modo professionale da insegnanti e studi di pilates, provvedendo nel frattempo ad escludere queste categorie, fermo il necessario rispetto dei protocolli di sicurezza, dalle attività soggette ad obbligo di chiusura per effetto dell’applicazione delle misure restrittive attualmente in vigore”. Le misure restrittive finalizzate al contenimento del Covid comportano l’obbligo di chiusura per molteplici attività, ma esistono alcune difficoltà interpretative da parte dei professionisti che prestano attività che non sono direttamente ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 marzo 2021) L’onorevole Alessandro, esponente bergamasco di ‘Cambiamo!’,il Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Salute per sapere “se sia intenzione deldare una specifica regolamentazione all’attività eseguita in modo professionale dadi, provvedendo nel frattempo ad escludere queste categorie, fermo il necessario rispetto dei protocolli di sicurezza, dalle attività soggette ad obbligo di chiusura per effetto dell’applicazione delle misure restrittive attualmente in vigore”. Le misure restrittive finalizzate al contenimento del Covid comportano l’obbligo di chiusura per molteplici attività, ma esistono alcune difficoltà interpretative da parte dei professionisti che prestano attività che non sono direttamente ...

Advertising

Fontimedia : Prima di pubblicare pagine strategiche come le #landingpage ci sono #regole da osservare ed errori da non commetter… - infoitinterno : Zona Rossa: quali sono le regole sugli spostamenti - zazoomblog : Zona rossa e seconde case fuori regione ecco quali sono le regole per gli spostamenti - #rossa #seconde #fuori… - petsblogit : Cani e zona rossa: quali sono le regole da rispettare? - statodelsud : Zona rossa e seconde case fuori regione, ecco quali sono le regole per gli spostamenti -