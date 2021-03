News Corp in Australia, dopo Google anche Facebook: come si avvantaggia del nuovo codice media-web (Di martedì 16 marzo 2021) L’accordo che News Corp ha messo in piedi con Facebook – dopo che, alla vigilia dell’approvazione del News media Bargaining Code in Australia, ne aveva stretto già uno con Google – porta acqua al mulino di coloro che pensano che, in fondo, l’atto “rivoluzionario” con cui il parlamento Australiano ha messo nero su bianco che, per pubblicare le News, le grandi piattaforme del web devono trovare un accordo con gli editori, altro non sia che una mossa di Corporativismo per favorire la grande concentrazione di media che fa capo a Rupert Murdoch. LEGGI anche > Microsoft e la sfida a Google per pagare il giornalismo News ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 16 marzo 2021) L’accordo cheha messo in piedi conche, alla vigilia dell’approvazione delBargaining Code in, ne aveva stretto già uno con– porta acqua al mulino di coloro che pensano che, in fondo, l’atto “rivoluzionario” con cui il parlamentono ha messo nero su bianco che, per pubblicare le, le grandi piattaforme del web devono trovare un accordo con gli editori, altro non sia che una mossa diorativismo per favorire la grande concentrazione diche fa capo a Rupert Murdoch. LEGGI> Microsoft e la sfida aper pagare il giornalismo...

