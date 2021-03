Michelle Obama sull’intervista di Meghan Markle: “Nulla è più importante della famiglia” (Di martedì 16 marzo 2021) L’intervista rilasciata da Meghan Markle non solo ha scosso la famiglia Reale, ma ha avuto un eco in tutto il mondo. Divi di Hollywood, politici inglesi, personaggi di fama internazionale: tutti hanno voluto esprimere la loro opinione. Perfino l’ex first lady degli Stati Uniti d’America, Michelle Obama, di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni a commento della vicenda. La sua opinione, però, è tutt’altro che banale e questa volta sembrerebbe non elogiare del tutto la tattica dei Sussex. Michelle Obama sull’intervista di Meghan Markle: “Non è stata una sorpresa” Anche Michelle Obama ha espresso la sua opinione sull’intervista rilasciata da ... Leggi su velvetmag (Di martedì 16 marzo 2021) L’intervista rilasciata danon solo ha scosso laReale, ma ha avuto un eco in tutto il mondo. Divi di Hollywood, politici inglesi, personaggi di fama internazionale: tutti hanno voluto esprimere la loro opinione. Perfino l’ex first lady degli Stati Uniti d’America,, di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni a commentovicenda. La sua opinione, però, è tutt’altro che banale e questa volta sembrerebbe non elogiare del tutto la tattica dei Sussex.di: “Non è stata una sorpresa” Ancheha espresso la sua opinionerilasciata da ...

Advertising

tomthemagical : @mylesshillingfo michelle obama’s book!! - CecyLory : @despiertamerica NO ME IMPORTA MICHELLE OBAMA - QuotidianPost : Michelle Obama su Harry e Meghan: “Prego per loro” - infoitcultura : Michelle Obama sull intervista di Harry e Meghan: «Spero nel perdono, la famiglia è la cosa più importante» - infoitcultura : Harry e Meghan nei guai, Michelle Obama dice la sua: «Prego per loro» -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Obama Il low cost Usa svolta verso il lusso La liste di celebrities che indossano le sue creazioni alterna star del cinema come Nicol Kidman a personalità come Michelle Obama , Oprah Winfrey e la Regina Rania di Giordania . Negli ultimi mesi, ...

Michelle Obama su intervista Meghan, 'spero nel perdono' "Prego che tutto si risolva, non c'è niente di più importante della famiglia". Lo ha detto l'ex first Lady Michelle Obama al programma Access Hollywood a proposito dell'intervista di Meghan Markle e del principe Harry a Oprah Winfrey. "Quando penso a quello che stanno passando e penso all'importanza della ...

Michelle Obama su intervista Meghan, 'spero nel perdono' - Ultima Ora Agenzia ANSA Michelle Obama difende Meghan Markle: «Spero nel perdono della famiglia reale. Prego che tutto si risolva» Non è la prima volta che l'ex first Lady Michelle Obama mostra il suo apprezzamento verso Meghan Markle, moglie del principe Harry. Già nel 2019 aveva inserito un post ...

Harry e Meghan nei guai, Michelle Obama dice la sua: «Prego per loro» Anche Michelle Obama ha espresso il proprio pensiero sulla frattura, forse insanabile, tra i Duchi di Sussex e la Famiglia Reale inglese. Ma l’ex First Lady si mostra magnanima e “super partes”. L’int ...

La liste di celebrities che indossano le sue creazioni alterna star del cinema come Nicol Kidman a personalità come, Oprah Winfrey e la Regina Rania di Giordania . Negli ultimi mesi, ..."Prego che tutto si risolva, non c'è niente di più importante della famiglia". Lo ha detto l'ex first Ladyal programma Access Hollywood a proposito dell'intervista di Meghan Markle e del principe Harry a Oprah Winfrey. "Quando penso a quello che stanno passando e penso all'importanza della ...Non è la prima volta che l'ex first Lady Michelle Obama mostra il suo apprezzamento verso Meghan Markle, moglie del principe Harry. Già nel 2019 aveva inserito un post ...Anche Michelle Obama ha espresso il proprio pensiero sulla frattura, forse insanabile, tra i Duchi di Sussex e la Famiglia Reale inglese. Ma l’ex First Lady si mostra magnanima e “super partes”. L’int ...