Meghan Markle | ecco perché Archie non è un principe La verità

Leggi su amica

(Di martedì 16 marzo 2021) Nell’intervista concessa qualche giorno fa Oprah Winfrey,e ilHarry non si sono affatto risparmiati. Tanti i j’accuse della coppia nei confronti della monarchia britannica, accompagnati spesso da una più o meno sottile insinuazione di razzismo dell’istituzione verso di loro e, soprattutto, verso l’ex attrice americana (accusa che William ha già smentito). SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUil piccolonon è un? Sentire dalla bocca della Duchessa, però, che la ragione per cui il piccolonon abbia ricevuto alla nascita un titolo sarebbe legata al razzismo ha sorpreso un po’ tutti. Parole che non possono essere fraintese. L’ex attrice americana, infatti, non ha usato mezzi termini ...