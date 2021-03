Meghan e Harry hanno diritto a essere tristi?

(Di martedì 16 marzo 2021) Lunedì 8 marzo è andata in onda nel Regno Unito l’intervista ad una delle coppie più chiacchierate e controverse al mondo. No, non si sta parlando di calciatori milionari né di fashion blogger con orde di followers su TikTok, bensì dei duchi del Sussex, il principed’Inghilterra e l’ex attriceMarkle che, seduti di fronte alla conduttrice televisiva Oprah Winfrey,parlato dei motivi per cui si sono allontanati dai doveri monarchici che avrebbero dovuto assolvere. Nella conversazione uno dei temi che più spesso viene nominato riguarda il razzismo sistematico dei media inglesi e della stessa famiglia Reale a danno di unasempre più sconfortata e preda di tendenze depressive, descrivendo poi con assoluta precisione l’ambiente tossico e bigotto venutosi a creare tra le bianche mura di Buckingham ...

L'esplosiva intervista di Oprah Winfrey a Meghan Markle e Harry d'Inghilterra, trasmessa il 7 marzo dal ...
E vissero tutti infelici e scontenti. Sarebbe questo il titolo più adatto per l'infinita baruffa scatenata dall'intervista tv del 9 marzo scorso di Oprah Winfrey a Meghan Markle ...