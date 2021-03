Marco Vannini | per i Ciontoli l’ora della verità | la Cassazione si pronuncerà il prossimo 3 maggio

(Di martedì 16 marzo 2021)news: ultimo atto del lungo e tortuoso processo a caricofamigliaper la morte del 20enne di Cerveteri avvenuta la notte a cavallo tra il 17 e 182015 a Ladispoli. Come riferiscono le agenzie di stampa, infatti, la Corte diilsii merito ai ricorsi deidopo la sentenza d’appello bis. Nello specifico, il capofamiglia Antonio ricorre contro la condanna a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale. La moglie Maria e i figli Martina e Federico contro quelle a 9 anni e 4 mesi per concorso anomalo in omicidio volontario. In subordine tutti gli imputati hanno chiesto di sollevare una questione di legittimità costituzionale. Morte ...

Ultime Notizie dalla rete : Marco Vannini

Il caso giudiziario legato alla morte dinon può ancora dirsi chiuso. I legali di Antonio Ciontoli e della sua famiglia hanno infatti depositato pochi giorni fa un ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello bis che lo ...Arrivata la data i cui si decideranno una volta per tutte le sorti della famiglia Ciontoli, i quattro accusati della morte di. La Corte di Cassazione infatti ha stabilito la data del 3 maggio: gli ermellini si riuniranno per decidere sulla sentenza di Appello Bis che ha condannato Antonio Ciontoli a 14 anni per ...Morte Marco Vannini ultimo anno: parola alla Cassazione. L’udienza è fissata per le ore 10 del mattino davanti alla 5 sezione penale della Suprema Corte. Dopo il verdetto della ...Arrivata la data i cui si decideranno una volta per tutte le sorti della famiglia Ciontoli, i quattro accusati della morte di Marco Vannini. La Corte di Cassazione infatti ha stabilito la data del 3 m ...