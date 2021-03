(Di martedì 16 marzo 2021) (Adnkronos) - Nel corso delle dichiarazioni spontanee, davanti alla seconda sezione penale della Corte d'appello di Catania, presieduta da Rosa Anna Castagnola, l'ex Presidente della Regione siciliana, ha voluto ricordare un convegno che si tenne nel 2009 alla presenza dell'ex Presidente francese Valéry Giscard d'Estaing. "Tutte le procure della Sicilia si sono occupate di infiltrazioni mafiose nei parchi eolici - dice Raffaele- daiMatteo Messina Denaro ai Lo Piccolo". E ricorda l'indagine 'Iblis' di Catania con il "regista Vito Nicastri, ritenuto il 're dell'' e di cui abbiamo sentito parlare anche di recente n altre inchieste giudiziarie". Nel convegno del 2009, quando Raffaeleera ancora Presidente della Regione siciliana, "si parlò di un no definitivo" per l'...

Advertising

TV7Benevento : Mafia: Lombardo, 'ho amministrato miliardi ma non mi sono mai occupato di appalti'... - TV7Benevento : Mafia: Lombardo, 'ho combattuto i boss nel settore eolico e dei termovalorizzatori' (3)... - TV7Benevento : Mafia: Lombardo, 'ho combattuto i boss nel settore eolico e dei termovalorizzatori' (2)... - TV7Benevento : Mafia: Lombardo, 'ho combattuto i boss nel settore eolico e dei termovalorizzatori'... - CarloneDaniela : RT @BiwiMobu: Che lotta sara' alla mafia quella del governo neonato Draghi?Domanda che si ponevano gia'anni fa Di Matteo,Gratteri,Arditi,Sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Lombardo

SardiniaPost

...di Covid - 19 a Bergamo e sulle tragiche conseguenze della mancata zona rossa di Alzanoe ... trame, e misteri che sono stati gli anni novanta delle stragi e della trattativa Stato -, un ...... coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri, dall'aggiunto Giuseppee dai sostituti ...di arrestare nove pericolosi latitanti di 'Ndrangheta che e' la piu' potente organizzazione di...E' iniziata con queste parole l'dienza per a prosecuzione delle dichiarazioni spontanee dell'ex Presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, nel processo d'appello che lo vede imputato, per ...Pescara. Questa mattina a Pescara, nell’ambito di un’operazione della Squadra Mobile di Milano, coordinata dalla Direzione Distrettuale del capoluogo lombardo, la Polizia di Stato ha tratto in arresto ...