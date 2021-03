L'”Isola dei Famosi 2021? parte a razzo con gli ascolti (Di martedì 16 marzo 2021) Ottimo esordio per la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” condotta da Ilary Blasi. In tv, la prima puntata ha appassionato 3.602.000 spettatori totali con il 21.7% di share (che sale al 23.2% sul target 15-64 anni). Nella fascia di prima serata il programma ha raggiunto 4.973.000 spettatori. In particolare, ottimo risultato sui giovanissimi: 35.50% di share sul target 15-24 anni. . Molto buoni anche i risultati sui social network dove il reality, prodotto da Banijay Italia, ha generato 1.600.000 interazioni totali ed è stato il programma d’intrattenimento più commentato dell’intera giornata di lunedì. Su Twitter, l’hashtag ufficiale #Isola ha dominato il podio dei TT Italia e Mondo. Sulle piattaforme Mediaset (i siti mediasetplay.it, Isola.mediaset.it e l’app MediasetPlay), boom di visualizzazioni streaming: gli ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 16 marzo 2021) Ottimo esordio per la nuova edizione de “L’dei” condotta da Ilary Blasi. In tv, la prima puntata ha appassionato 3.602.000 spettatori totali con il 21.7% di share (che sale al 23.2% sul target 15-64 anni). Nella fascia di prima serata il programma ha raggiunto 4.973.000 spettatori. In particolare, ottimo risultato sui giovanissimi: 35.50% di share sul target 15-24 anni. . Molto buoni anche i risultati sui social network dove il reality, prodotto da Banijay Italia, ha generato 1.600.000 interazioni totali ed è stato il programma d’intrattenimento più commentato dell’intera giornata di lunedì. Su Twitter, l’hashtag ufficiale #ha dominato il podio dei TT Italia e Mondo. Sulle piattaforme Mediaset (i siti mediasetplay.it,.mediaset.it e l’app MediasetPlay), boom di visualizzazioni streaming: gli ...

