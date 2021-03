La colpa non è dei vaccini, ma di come li raccontano (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar – Hanno probabilmente ragione quelli che, in queste ore, sostengono, dati alla mano, che su AstraZeneca si stia scatenando una tempesta di panico ingiustificato, che i casi di trombosi mortale post vaccino non sono superiori in percentuale a quelli della popolazione non vaccinata o della popolazione vaccinata con sieri diversi. E tuttavia, la vicenda suscita ugualmente delle riflessioni sul rapporto tra scienza, giornalismo, politica e opinione pubblica (del tutto a prescindere, sia chiaro, dallo scontro geopolitico che si staglia all’ombra di tutte queste questioni fra Inghilterra ed Europa/Germania, in cui, anche solo per una questione di igiene spirituale, sarebbe imperdonabile schierarsi con la prima). In particolare, sembrano esserci tre dispositivi retorici che appaiono ormai irrimediabilmente andati in crisi. vaccini e dispositivo veritativo a) Il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar – Hanno probabilmente ragione quelli che, in queste ore, sostengono, dati alla mano, che su AstraZeneca si stia scatenando una tempesta di panico ingiustificato, che i casi di trombosi mortale post vaccino non sono superiori in percentuale a quelli della popolazione non vaccinata o della popolazione vaccinata con sieri diversi. E tuttavia, la vicenda suscita ugualmente delle riflessioni sul rapporto tra scienza, giornalismo, politica e opinione pubblica (del tutto a prescindere, sia chiaro, dallo scontro geopolitico che si staglia all’ombra di tutte queste questioni fra Inghilterra ed Europa/Germania, in cui, anche solo per una questione di igiene spirituale, sarebbe imperdonabile schierarsi con la prima). In particolare, sembrano esserci tre dispositivi retorici che appaiono ormai irrimediabilmente andati in crisi.e dispositivo veritativo a) Il ...

Advertising

borghi_claudio : @marcodimeco Non so, mi dica lei, #AIFA sospende il vaccino #AstraZeneca per colpa della disinformazione o, come sc… - lorepregliasco : Ancora una volta vediamo che fake news, clickbaiting irresponsabile e sciatteria, questa volta sui vaccini, non son… - alex_orlowski : Con la pandemia e l’uso delle mascherine sin dal primo giorno si è posto il problema per i non udenti di leggere il… - helerrie : A chi ha dato la colpa Tommaso nonostante la diretta non fosse manco la sua? - miriamconsolino : è sempre colpa di fra, certe cose non cambiano mai #tzvip -