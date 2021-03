Inter | D’Ambrosio positivo al Covid-19 | salterà il Sassuolo Il comunicato del club

Leggi su mediagol

(Di martedì 16 marzo 2021) Tegola per l'.Cattive notizie per Antonio Conte, costretto a fare i conti con una nuova positività riscontrata nelle scorse ore nel gruppo squadra. Si tratta di Danilo D'Ambrosio, già posto in quarantena presso la propria abitazione così come da protocollo, che non prenderà dunque parte al prossimo impegno dell'contro il: l'ultimo prima della sosta Nazionali. A comunicarlo è stato lo stessonerazzurro tramite una nota ufficiale diramata attraverso i propri canali."FCnazionale Milano comunica che Daniloè risultatoal-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure ...