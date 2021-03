Instagram, nuove funzioni per proteggere i più giovani (Di martedì 16 marzo 2021) nuove tecnologie per proteggere i più giovani su Instagram qualcosa che per il social “è fondamentale”. Le annuncia la stessa piattaforma che oggi spiega su quali aggiornamenti e funzioni è al lavoro anche perché sebbene l’età minima per utilizzare Instagram è 13 anni alcuni “potrebbero mentire sulla propria data di nascita. Vogliamo fare di più per evitare che questo accada, ma – spiega un blogpost – verificare l’età delle persone online è complicato per tutte le aziende che lavorano in questo settore”. Per affrontare questa sfida, “stiamo sviluppando nuove tecnologie di intelligenza artificiale e apprendimento automatico che possano aiutarci a garantire la sicurezza dei giovani e lavoriamo a nuove funzioni legate ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021)tecnologie peri piùsuqualcosa che per il social “è fondamentale”. Le annuncia la stessa piattaforma che oggi spiega su quali aggiornamenti eè al lavoro anche perché sebbene l’età minima per utilizzareè 13 anni alcuni “potrebbero mentire sulla propria data di nascita. Vogliamo fare di più per evitare che questo accada, ma – spiega un blogpost – verificare l’età delle persone online è complicato per tutte le aziende che lavorano in questo settore”. Per affrontare questa sfida, “stiamo sviluppandotecnologie di intelligenza artificiale e apprendimento automatico che possano aiutarci a garantire la sicurezza deie lavoriamo alegate ...

