Incendio OVH a Strasburgo | digital-forum it al momento non disponibile

(Di martedì 16 marzo 2021) UPDATE by Simone Rossi (16.03.2021 del 19:15) Ercolino scrive:Tabella riepilogativa dello stato di ogni datacenterBollettino del 16/03/2021 ore 18:15SBG-1- Situazione: 4 camere su 12 sono state danneggiate - Riavvio elettrico: Rialimentazione definitiva oggi, gli UPS danneggiati sono stati controllati e vengono sostituiti- Riavvio della rete: Backbone: connessione temporanea a SBG il 15/03 e ridistribuzione della rete locale e configurazione oggi- Riavvio dei server: ETA provvisorio lunedì 22 marzo per riavvio gradualeSBG-2- Ubicazione: edificio fuori uso. Perizia strutturale svolta. Sito protetto.- Restart of Servers:...

GENOVA - Tornano visibili i video di Primocanale.it dal nostro sito web . Dopo l'che si è sviluppato il 10 marzo al data centera Strasburgo, per giorni non è stato possibile visualizzare i nostri servizi dal sito web, ma solo dal nostro canale Youtube. Attualmente i ...Come difendersi da disastri simili all'di? Una volta che si è deciso di intraprendere la strada del server privato, però, come ci si può difende da disastri simili a quello accaduto ...L'incendio avvenuto nel data center di Strasburgo del provider OVH ha creato problemi a molte realtà, ma ha colpito particolarmente professionisti e piccole agenzie. Come si sopravvive a un disastro s ...GENOVA - Tornano visibili i video di Primocanale.it dal nostro sito web. Dopo l'incendio che si è sviluppato il 10 marzo al data center Ovh a Strasburgo, per giorni non è stato possibile visualizzare ...