In Campania vietati gli spostamenti nelle seconde case (Di martedì 16 marzo 2021) AGI - Niente possibilità di andare nelle seconde case in Campania, nemmeno quando lo consentono le norme nazionali. Con l'ordinanza 9/2021, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, vieta non solo le attività didattiche e formative relative a prove e verifiche di esami come i corsi di lingua o quelli teatrali, e lezioni per i corsi teorici e pratici nelle autoscuole e nelle scuole nautiche, ma dal 18 marzo al 5 aprile ordina lo stop agli spostamenti "dal comune di residenza, domicilio e dimora abituale sul territorio della Campania verso la seconda casa in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità urgenza". Solo urgenze e per lo stretto indispensabile La permanenza nelle seconde ... Leggi su agi (Di martedì 16 marzo 2021) AGI - Niente possibilità di andarein, nemmeno quando lo consentono le norme nazionali. Con l'ordinanza 9/2021, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, vieta non solo le attività didattiche e formative relative a prove e verifiche di esami come i corsi di lingua o quelli teatrali, e lezioni per i corsi teorici e praticiautoscuole escuole nautiche, ma dal 18 marzo al 5 aprile ordina lo stop agli"dal comune di residenza, domicilio e dimora abituale sul territorio dellaverso la seconda casa in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità urgenza". Solo urgenze e per lo stretto indispensabile La permanenza...

Advertising

sulsitodisimone : In Campania vietati gli spostamenti nelle seconde case - Agenzia_Italia : In Campania vietati gli spostamenti nelle seconde case - bizcommunityit : Campania, De Luca firma nuova ordinanza: vietati spostamenti verso seconde case - ildesk : Nuova ordinanza: vietati gli spostamenti verso le proprie abitazioni di villeggiatura, ma la limitazione può valere… - infoitinterno : Spostamenti verso seconde case vietati in Campania. L'ordinanza di De Luca -