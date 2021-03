Il bergamasco Franco Locatelli coordinerà il Comitato tecnico scientifico

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : bergamasco Franco

BergamoNews

La poesia per costruire comunità", con la straordinaria partecipazione diArminio, poeta, scrittore e regista. ← Terni, arrestato dalla Polizia di Stato tifosoPotrebbe anche ......con pittori scapigliati pendolari tra il Verbano e Milano? E un giovane pasticcerecon ... Info:Rossi 333 6189973 14 marzo Devero - Monte Cazzola - Val Buscagna - Curt du Vel - Devero, ...Le principali notizie scelte per voi dalla redazione che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker, Spotify e sul nostro canale youtube ...All'interno della programmazione del festival bergamasco dedicato alla letteratura per bambini "La Vallata dei Libri Bambini", un laboratorio creativo proposto da Spazio Casita. All'interno della prog ...