Giorgetti se la prende comoda. Al Mise tavoli di crisi in stallo e si tiene tutte le deleghe. Il ministro accentra ogni decisione e lascia in attesa persino i sottosegretari (Di martedì 16 marzo 2021) Sono mesi che gli oltre cento tavoli di crisi aziendali non vengono convocati dal Ministero dello sviluppo economico, nonostante le numerose richieste unitarie delle organizzazioni sindacali al ministro Giancarlo Giorgetti. Migliaia le lavoratrici ed i lavoratori che attendono risposte sul proprio futuro, con il rischio di impoverimento dei tessuti industriali e con impatti drammatici per la tenuta occupazionale di interi territori. A lanciare l’allarme, con una nota congiunta, ieri sono stati Fim, Fiom e Uilm, facendo divampare le polemiche in corso da giorni sulla paralisi dell’attività del Mise sul fronte dei tavoli di crisi. In realtà, con il precedente Governo, i tavoli si sono ridotti in un anno e mezzo da 150 a 99, 65 dei quali aperti e gli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Sono mesi che gli oltre centodiaziendali non vengono convocati dal Ministero dello sviluppo economico, nonostante le numerose richieste unitarie delle organizzazioni sindacali alGiancarlo. Migliaia le lavoratrici ed i lavoratori che attendono risposte sul proprio futuro, con il rischio di impoverimento dei tessuti industriali e con impatti drammatici per la tenuta occupazionale di interi territori. A lanciare l’allarme, con una nota congiunta, ieri sono stati Fim, Fiom e Uilm, facendo divampare le polemiche in corso da giorni sulla paralisi dell’attività delsul fronte deidi. In realtà, con il precedente Governo, isi sono ridotti in un anno e mezzo da 150 a 99, 65 dei quali aperti e gli ...

