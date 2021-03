Gazzetta | Gattuso sarà arrabbiato per quanto accaduto negli ultimi mesi

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 16 marzo 2021) La tanto desiderata qualificazione Champions è a portata di mano, solo due punti di distanza separano il Napoli dal quarto posto dell’Atalanta e dopo la vittoria contro il Milan la squadra comincia a crederci e a rifiatare. È stato un periodo difficile per tutti, ma soprattutto per il tecnico, come scrive oggi ladello Sport, che ha il merito di aver sempre provato a limitare i danni, Rino, per tuttoavvenuto, con la sua posizione messa fortemente in discussione e con la maggior parte dei titolari fermi per infortuni e Covid-19. Di certo non ha vissuto un momento sereno, il tecnico napoletano, ma ha sempre avuto fiducia nel suo lavoro e in quello del suo staff. Ha provato a limitare i danni in ...