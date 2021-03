F1, Kimi Raikkonen: “Non credo di essermi toccato con Sainz, non ho sentito il contatto” (Di martedì 16 marzo 2021) Kimi Raikkonen ha spiegato ai microfoni di Motorsport.com la dinamica del ‘contatto’ con Carlos Sainz nel pomeriggio terzo giorno di test. Il finlandese è stato letteralmente sfiorato dallo spagnolo che ha cercato di infilarlo all’interno di curva 10, l’insidiosa staccata verso sinistra che precede l’ingresso nel rettilineo opposto al principale. Il finlandese dell’Alfa Romeo non si è accorto dell’arrivo della Rossa dell’iberico che stava cercando di effettuare l’ultimo giro veloce con le gomme soft. I due sono infiniti entrambi nella via di fuga esterna senza ulteriori conseguenze. Raikkonen ha affermato: “Non credo che ci siamo toccati, non ho sentito il contatto. Non avevo idea che fosse lì, mi sono accorto della presenza della Ferrari ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021)ha spiegato ai microfoni di Motorsport.com la dinamica del ‘’ con Carlosnel pomeriggio terzo giorno di test. Il finlandese è stato letteralmente sfiorato dallo spagnolo che ha cercato di infilarlo all’interno di curva 10, l’insidiosa staccata verso sinistra che precede l’ingresso nel rettilineo opposto al principale. Il finlandese dell’Alfa Romeo non si è accorto dell’arrivo della Rossa dell’iberico che stava cercando di effettuare l’ultimo giro veloce con le gomme soft. I due sono infiniti entrambi nella via di fuga esterna senza ulteriori conseguenze.ha affermato: “Nonche ci siamo toccati, non hoil. Non avevo idea che fosse lì, mi sono accorto della presenza della Ferrari ...

Advertising

totya_66 : RT @F1Daviderusso: Kimi #Raikkonen: 'Non ho mai dubitato, neanche per un momento, che Fernando #Alonso sarebbe tornato subito al 100% in si… - WKochF1 : RT @F1Daviderusso: Kimi #Raikkonen: 'Non ho mai dubitato, neanche per un momento, che Fernando #Alonso sarebbe tornato subito al 100% in si… - Giobbistic : RT @F1Daviderusso: Kimi #Raikkonen: 'Non ho mai dubitato, neanche per un momento, che Fernando #Alonso sarebbe tornato subito al 100% in si… - ChileseAndrea : RT @F1Daviderusso: Kimi #Raikkonen: 'Non ho mai dubitato, neanche per un momento, che Fernando #Alonso sarebbe tornato subito al 100% in si… - 03220630 : RT @F1Daviderusso: Kimi #Raikkonen: 'Non ho mai dubitato, neanche per un momento, che Fernando #Alonso sarebbe tornato subito al 100% in si… -