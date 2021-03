Evidenziatore su Word e PDF | come fare

Leggi su navigaweb

(Di martedì 16 marzo 2021) Per mettere in risalto una frase o un intero paragrafo di un testo siamo abituati, sui libri e sui documenti cartacei, a evidenziarne il contenuto con un pennarello, così da lasciare un segno su quello che riteniamo importante o sul capitolo che andremo a rileggere in fase di rilettura o durante il ripasso di una lezione. Evidenziare con un pennarello su carta è davvero molto semplice, ma se disponiamo di docuenti in formato digitale, cosa possiamoper ottenere lo stesso risultato? In questa guida abbiamo raccolto tutti i metodi gratuiti ed efficaci per usare unsue PDF, così da far risaltare una frase, una parola o un intero capitolo rispetto al resto del testo e poter riassumere il contenuto in maniera molto più efficace. Le modifiche applicate saranno permanenti e verranno ...