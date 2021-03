Dl Sostegno, il Governo pensa a stralcio per multe e bolli: tutte le ipotesi (Di martedì 16 marzo 2021) Cominciano a trapelare le ipotesi per quanto riguarda il Dl Sostegno, il cui via libera potrebbe essere in arrivo la prossima settimana (foto dal web)Il Governo è al lavoro sul Dl Sostegno che la prossima settimana potrebbe avere il suo via libera. Tra le ipotesi, ci sarebbero lo stralcio delle cartelle fino ai 5.000 euro e lo stop dei licenziamenti, prorogato sino al prossimo 30 giugno. Per quanto riguarda le cartelle esattoriali, ci sarebbero lo stralcio per quelle fino ai 5.000 euro, sanzioni e interessi inclusi, degli anni 2000-2015. Le ipotesi di soglia previste nella relazione tecnica sarebbero 3.000 euro, per un costo di 730 milioni; 5.000 euro per un costo di 930 milioni; 10.000 euro per un 1,53 miliardi; 30.000 euro per un ... Leggi su formatonews (Di martedì 16 marzo 2021) Cominciano a trapelare leper quanto riguarda il Dl, il cui via libera potrebbe essere in arrivo la prossima settimana (foto dal web)Ilè al lavoro sul Dlche la prossima settimana potrebbe avere il suo via libera. Tra le, ci sarebbero lodelle cartelle fino ai 5.000 euro e lo stop dei licenziamenti, prorogato sino al prossimo 30 giugno. Per quanto riguarda le cartelle esattoriali, ci sarebbero loper quelle fino ai 5.000 euro, sanzioni e interessi inclusi, degli anni 2000-2015. Ledi soglia previste nella relazione tecnica sarebbero 3.000 euro, per un costo di 730 milioni; 5.000 euro per un costo di 930 milioni; 10.000 euro per un 1,53 miliardi; 30.000 euro per un ...

Advertising

berlusconi : Servono rimborsi immediati per chi è costretto a chiudere e discontinuità. Il governo ha seguito le nostre proposte… - Ettore_Rosato : Buon lavoro @EnricoLetta e al Pd da me e da tutta @ItaliaViva. Molte le cose che possiamo e dobbiamo fare insieme.… - carlaruocco1 : 21 gennaio, il governo #Conte stanziava 32 miliardi. Sono passati 50 gg ma il sostegno slitta (forse) ad aprile, pe… - BiwiMobu : RT @sostengo5: Slittano ancora i ristori. Il ' governo dei migliori ' per ora non ha fatto niente di positivo per i cittadini. #IoStoCoi40… - brichiel : RT @ElioLannutti: Il “Sostegno” slitta ancora. Torna il reddito d’urgenza. Non oso pensare cosa sarebbe accaduto se al posto di San Draghi… -