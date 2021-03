Cristiano Ronaldo: “Non sono io a inseguire i record, sono loro a inseguire me” (Di martedì 16 marzo 2021) Attraverso il proprio account Instagram, il fuoriclasse portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo ha lanciato un altro messaggio social ai suoi tifosi: “Non sono io a inseguire i record, sono loro a inseguire me”, ha scritto CR7. Ronaldo nel week-end con la tripletta al Cagliari, ha superato il primato di gol ufficiali in carriera di Pelé con 770 gol segnati in totale. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 marzo 2021) Attraverso il proprio account Instagram, il fuoriclasse portoghese della Juventusha lanciato un altro messaggio social ai suoi tifosi: “Nonio ame”, ha scritto CR7.nel week-end con la tripletta al Cagliari, ha superato il primato di gol ufficiali in carriera di Pelé con 770 gol segnati in totale. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

