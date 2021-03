Covid, leggero calo dei contagi in Abruzzo, ma ancora 13 decessi in 24 ore (Di martedì 16 marzo 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 60626* i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 212 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 96 anni). *(il totale risulta inferiore in quanto sono stati eliminati casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 25, di cui 7 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 8 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 13 nuovi casi e sale a 1924 (di età compresa tra 56 e 92 anni, 7 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 6 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 46330 dimessi/guariti ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 16 marzo 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 60626* i casi positivi al19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 212 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 96 anni). *(il totale risulta inferiore in quanto sono stati eliminati casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 25, di cui 7 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 8 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 13 nuovi casi e sale a 1924 (di età compresa tra 56 e 92 anni, 7 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 6 casi sono riferiti aavvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 46330 dimessi/guariti ...

