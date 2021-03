Covid: Fedriga, con emergenza più solidarietà e unità tra Regioni (Di martedì 16 marzo 2021) Trieste, 16 mar – “L’emergenza pandemica ha portato a un clima di maggiore solidarietà e di condivisione tra i territori, tale da trasformare la Conferenza delle Regioni da un’Istituzione di stampo per lo più notarile, che si occupava di pareri e nomine, a un soggetto fortemente operativo, le cui decisioni sono il risultato di un confronto leale e collaborativo”. Lo ha detto oggi collegato in videoconferenza il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso della presentazione del libro del giornalista Giovanni Lamberti titolato “Ci abbiamo messo la faccia”, dedicato all’emergenza pandemica in Italia. Il governatore, relativamente alla campagna vaccinale e alla recente sospensione delle somministrazioni del siero AstraZeneca, ha ribadito che non si può ignorare il fatto ... Leggi su udine20 (Di martedì 16 marzo 2021) Trieste, 16 mar – “L’pandemica ha portato a un clima di maggioree di condivisione tra i territori, tale da trasformare la Conferenza delleda un’Istituzione di stampo per lo più notarile, che si occupava di pareri e nomine, a un soggetto fortemente operativo, le cui decisioni sono il risultato di un confronto leale e collaborativo”. Lo ha detto oggi collegato in videoconferenza il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, nel corso della presentazione del libro del giornalista Giovanni Lamberti titolato “Ci abbiamo messo la faccia”, dedicato all’pandemica in Italia. Il governatore, relativamente alla campagna vaccinale e alla recente sospensione delle somministrazioni del siero AstraZeneca, ha ribadito che non si può ignorare il fatto ...

