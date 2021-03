Bianchi: “Inutile prolungare la scuola a fine giugno. Temi non si risolvono in 20 giorni, ma serve riaprire in presenza” (Di martedì 16 marzo 2021) "Sono assolutamente convinto che serva riprendere la scuola in presenza, a partire dalle aree periferiche ma c'è un ruolo rilevante delle Autonomie, il calendario lo fanno le Regioni". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 marzo 2021) "Sono assolutamente convinto che serva riprendere lain, a partire dalle aree periferiche ma c'è un ruolo rilevante delle Autonomie, il calendario lo fanno le Regioni". L'articolo .

