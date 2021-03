Banca Generali e FEduF lanciano “Un Salvadanaio per amico”

(Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – Per l’educazione finanziaria dei bambini arriva “Unper”, iniziativa didattica dedicata daalle scuole primarie del Lazio, che si inserisce all’interno del programma di cittadinanza economica “Economiascuola KIDS” realizzato dal. L’incontro, della durata di circa 90 minuti, prevede il collegamento online con i bambini, da scuola tramite LIM o da casa, e si propone di stimolare una prima riflessione sul valore del denaro e sulla necessità di gestirlo responsabilmente per sé stessi e per la comunità, in un’ottica di cittadinanza consapevole. Accanto al tema del valore del risparmio i bimbi sono aiutati a ragionare sul tema della sostenibilità, partendo dalle azioni quotidiane e personali che ognuno di noi può compiere, promuovendo quindi le “buone ...

Il Messaggero

Reply e Banca Generali lanciano la prima Reply Sustainable InvestmentChallenge: non solo investire, ma investire in modo sostenibile.