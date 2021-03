ATP Dubai 2021 | Lorenzo Sonego asfalta Zapata Miralles e accede agli ottavi di finale

Leggi su oasport

(Di martedì 16 marzo 2021) Vittoria in scioltezza di(n.37 del mondo) nel match d’esordio (secondo turno) dell’ATP di. L’azzurro (testa di serie n.17 del tabellone) ha sconfitto nettamente il n.150 del ranking Bernabécon il punteggio di 6-2 6-2 in 1 ora e 18 minuti di partita. Un match dominato dal piemontese che soprattutto con il dritto ha fatto una grande differenza al cospetto dell’iberico. Dando uno sguardo alle statistiche, notevole il dato degli ace (13) dell’italiano, da associare all’88% dei punti raccolti con la prima di servizio e al 54% dei quindici conquistati in risposta alla seconda in battuta del rivale. Numeri che certificano la superiorità del tennista del Bel Paese che neglidiaffronterà il vincente della partita tra il ...