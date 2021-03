AstraZeneca | sospese le iniezioni in Italia e in mezza Europa L' Ema | faro su tutti i vaccini anti-Covid

(Di martedì 16 marzo 2021) La giornata di ieri ha gettato sale sulle ferite di un?troppo disorganizzata e divisa per proteggere adeguatamente la salute dei suoi cittadini e per rilanciare la sua economia. Mentre...

Advertising

RegioneLazio : Sono state sospese con effetto immediato tutte le prenotazioni con vaccino #AstraZeneca fino a nuova indicazione da… - RegLiguria : [15/3-17.35] #CoronavirusLiguria BLOCCO ASTRAZENECA, SOSPESE ANCHE IN LIGURIA LE VACCINAZIONI ASTRAZENECA IN ATTES… - Medeapm : RT @fattoquotidiano: CAMPAGNA VACCINI FERMA L'hub di Fiumicino è un deserto. Sospese tutte le vaccinazioni [Video] - fattoquotidiano : CAMPAGNA VACCINI FERMA L'hub di Fiumicino è un deserto. Sospese tutte le vaccinazioni [Video] - Catebarbieri : RT @primaopoitorna: #Figliuolo a reti unificate annuncia 500mila vaccini al giorno, mentre @fabfazio gli lecca le scarpe, e il giorno dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca sospese

Nei giorni scorsi le iniezioni dierano già statein Danimarca, Norvegia, Islanda e a seguire in Bulgaria, Irlanda e Paesi Bassi, proprio in vista di nuovi accertamenti dell'Ema....di somministrazioniall'ultimo minuto. Ieri di fronte ai centri vaccinali si sono viste code di persone, anche anziane , rimandate a casa subito dopo la decisione dell'Aifa. Dal'...Tra gli stati che hanno sospeso in via precauzionale il vaccino AstraZeneca oltre a Italia e Francia c’è anche la Germania. Se il ministro alla Salute Roberto Speranza non è entrato nel dettaglio e ...È il giorno in cui l'Ema, Agenzia europea del farmaco si pronuncerà nuovamente sulla sicurezza del vaccino anti-Covid 19 di AstraZeneca. Lunedì ne hanno sospeso la somministrazione anche ...