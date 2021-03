Ascolti | tv parte con il boom “Màkari” L’Isola regge

(Di martedì 16 marzo 2021) La fiction si aggiudica la prima seratacon ilanche la nuova serie targata Rai, “Makàri” che conferma il trend positivo di tutte le produzioni made in Italy in onda su Rai Uno. La fiction, alla prima puntata, ieri 15 marzo, ottiene 6.744.000 spettatori pari al 28.08%. Si difende, alle spalle, la prima puntata dell'”Isola dei Famosi 2021? che raccogli, invece, 3.602.000 spettatori pari al 21.68% di share. Rispetto alla prima puntata di quest’anno del GF Vip che aveva totalizzato 2.833.000 spettatori pari al 18.99% di share c’è una buona crescita. Su Rai 2, Left Behind – La profezia ha interessato 952.000 spettatori pari al 3.85% di share. Su Italia 1 Red haregistrato 1.405.000 spettatori (5.82%) e su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.416.000 spettatori pari ad uno share del 5.62% (presentazione di 10 minuti: 1.078.000 – ...

tuttotv_info : #AscoltiTV - ??Ottima partenza per l'#Isola col 21,7% di share. Meglio della prima puntata dell'Isola 2019 (18,3%)… - marcoassante199 : Ascolti TV di ieri, lunedì 15 marzo 2021. Boom Makari (28.08%), Isola parte dal 21.68% - 361_magazine : Gli #ascoltitv di ieri sera bene #makari alle spalle #isola - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: ?? #Daydreamer sfiora inizia la settimana col 20% di share ?? ?? > - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: ?? Buon debutto per #Isola al 21,7% (meglio della scorsa edizione e meglio della prima puntata d… -

ISOLA MEDIASET 1a PUNTATA 2015 - 5.534.000 telespettatori - 26,87% share 2016 - 4.430.000 telespettatori - 23,44% share 2017 - 4.151.000 telespettatori - 21,95% share 2018 - 4.565.000 ...Ottimo debutto per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi. La fiction di Rai 1 doppia Blasi in termini di ...La nuova edizione dell'Isola dei Famosi, dopo due anni di stop e lo sbarco di Ilary Blasi alla conduzione, parte bene, con 3,6 milioni di ...