Vaccino covid, Aifa vieta temporaneamente utilizzo Astrazeneca in tutta Italia (Di lunedì 15 marzo 2021) Arriva la sospensione temporanea su tutto il territorio nazionale del Vaccino Astra Zeneca disposto dall'Aifa. L'agenzia del farmaco si riserva infatti di fornire a breve ulteriori approfondimenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 marzo 2021) Arriva la sospensione temporanea su tutto il territorio nazionale delAstra Zeneca disposto dall'. L'agenzia del farmaco si riserva infatti di fornire a breve ulteriori approfondimenti. L'articolo .

Advertising

RobertoBurioni : nel nostro paese ogni giorno muoiono (COVID a parte) più o meno 1800 persone. Nel momento (spero vicino) in cui vac… - RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - ladyonorato : Ora i medici chiedono lo #scudopenale per proseguire le vaccinazioni, dopo le diverse indagini aperte in varie regi… - FabrizioVerdi : RT @GiovaQuez: L’AIFA ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, il divieto… - SI_sinistra : RT @NFratoianni: L’atto intimidatorio contro #ISS è un atto schifoso. Un segnale inquietante: nessun spazio deve essere concesso a chi,anch… -