Vaccino AstraZeneca | attenti a falso comunicato Aifa

(Di lunedì 15 marzo 2021) Attenzione alche circola in rete in merito alanti-Covid di. Su Internet, mette in guardia il ‘Commissariato di Ps-Online’, pagina Facebook della Polizia di Stato, “sta circolando unnel quale viene fatto divieto di utilizzo di diversi lotti dicontro il Covid-19. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha smentito la notizia ribadendo che l’unico lotto dioggetto del divieto d’uso sul territorio nazionale è il numero ABV2856. Si ricorda che le uniche informazioni e comunicazioni attendibili, riguardanti la campagna vaccinale in atto contro il Covid-19, sono quelle reperibili sul sito ...

Advertising

RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - Agenzia_Ansa : Il Piemonte sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca a seguito della morte di un docente poche ore dopo… - HuffPostItalia : Palù (Aifa): 'Nessuna correlazione tra vaccino Astrazeneca e morti. Troppa emotività' - G_Chinellato : Ecco un'altra vittima del pastrocchio killer #AstraZeneca ...a quanti altri ancora? - Orestios : RT @comitatoliberta: AstraZeneca, la Procura di Catania ha aperto un’indagine per il reato previsto dall’articolo 443 codice penale “Commer… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca

Io Donna

Morte David Rossi, ok commissione d'inchiesta Camera/ Caso Mps, via libera con 303 sì E a proposito di vaccini , Locatelli ha fatto chiarezza suche negli ultimi giorni è stato ......stata condotta "un'attenta revisione di tutti i dati di sicurezza disponibili di oltre 17 milioni di persone vaccinate nell'Unione Europea (UE) e nel Regno Unito con ilCOVID - 19"..."In questo momento la cosa più urgente che serve è uno scudo penale per chi vaccina. Il caso siciliano di un infermiere e di un medico indagati per aver ...A questo punto, si legge nelle agenzie, la Regione Piemonte ha sospeso il lotto del vaccino: “è un atto di prudenza” Non ci sono state prove di un aumento del sanguinamento negli oltre 60 mila parteci ...