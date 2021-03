Un altro decesso a Licata. Il vaccino secondo loro non c’entra (Di lunedì 15 marzo 2021) – E via! Un altro decesso dopo l’inoculazione del vaccino. La vittima è un sanitario di Licata, il vaccino non è AstraWeneca, è un Pfizer. Come al solito, non risulterebbero al momento correlazioni tra l’inoculazione del vaccino e la morte per trombosi. Non risulterebbe, ma risulterà quando i medici capiranno ciò che altri medici hanno capito da anni: non si deve vaccinare chi è già stato contagiato, anche se non se n’è accorto perché asintomatico. Ovviamente, non succede a tutti, soltanto a una bassa percentuale di vaccinati. A cui non succederebbe se i medici per vaccinarli pretendessero l’esame sierologico per accertare la presenza di anticorpi. (Ard) Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 marzo 2021) – E via! Undopo l’inoculazione del. La vittima è un sanitario di, ilnon è AstraWeneca, è un Pfizer. Come al solito, non risulterebbero al momento correlazioni tra l’inoculazione dele la morte per trombosi. Non risulterebbe, ma risulterà quando i medici capiranno ciò che altri medici hanno capito da anni: non si deve vaccinare chi è già stato contagiato, anche se non se n’è accorto perché asintomatico. Ovviamente, non succede a tutti, soltanto a una bassa percentuale di vaccinati. A cui non succederebbe se i medici per vaccinarli pretendessero l’esame sierologico per accertare la presenza di anticorpi. (Ard)

