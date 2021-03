Spezia-Cagliari: formazioni e dove vederla (Di lunedì 15 marzo 2021) Sabato 20 Marzo 2021 nello Stadio Alberto Picco alle ore 18:00 si disputerà la partita Spezia-Cagliari di Serie A. Lo Spezia si trova al quindicesimo posto con 26 punti e arriva da una sconfitta contro la Juventus, un pareggio con il Benevento e una nuova sconfitta contro l’Atalanta. Il Cagliari si trova al diciassettesimo posto con 22 punti e arriva da una vittoria con il Bologna, un pareggio con la Sampdoria e una sconfitta contro la Juventus. L’Atalanta corre veloce verso il Real, un generoso Spezia è steso 3-1 Spezia-Cagliari: quali sono le probabili formazioni? Spezia (4-3-3): Zoet, Ferrer, Ismajli, Terzi, Bastoni, Maggiore, Ricci, Estevez, Gyasi, Verde, N’Zola. Cagliari (3-5-2): Cragno, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 15 marzo 2021) Sabato 20 Marzo 2021 nello Stadio Alberto Picco alle ore 18:00 si disputerà la partitadi Serie A. Losi trova al quindicesimo posto con 26 punti e arriva da una sconfitta contro la Juventus, un pareggio con il Benevento e una nuova sconfitta contro l’Atalanta. Ilsi trova al diciassettesimo posto con 22 punti e arriva da una vittoria con il Bologna, un pareggio con la Sampdoria e una sconfitta contro la Juventus. L’Atalanta corre veloce verso il Real, un generosoè steso 3-1: quali sono le probabili(4-3-3): Zoet, Ferrer, Ismajli, Terzi, Bastoni, Maggiore, Ricci, Estevez, Gyasi, Verde, N’Zola.(3-5-2): Cragno, ...

Advertising

ZZiliani : Al pronti-via dei match con Cagliari, Spezia e Sassuolo ci sono stati tre falli da rosso di #Ronaldo, #Frabotta e… - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - WhoScored : ?? Federico Chiesa's last five appearances for Juventus: ?? Cagliari ??? ?? FC Porto ?? ?? Lazio ??? ?? Spezia ? ?? Veron… - RobertoZucchi11 : RT @ZZiliani: Al pronti-via dei match con Cagliari, Spezia e Sassuolo ci sono stati tre falli da rosso di #Ronaldo, #Frabotta e #Bonucci. L… - berardipeppe : RT @ZZiliani: Al pronti-via dei match con Cagliari, Spezia e Sassuolo ci sono stati tre falli da rosso di #Ronaldo, #Frabotta e #Bonucci. L… -