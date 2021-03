PS4 sta per rimuovere la funzionalità Community (Di lunedì 15 marzo 2021) Sony ha confermato che la funzione social Community di PS4 verrà rimossa nell'aprile 2021, nonostante molti giocatori stiano ancora utilizzano la piattaforma per comunicare. Le Community sono un modo con cui i giocatori possono riunirsi e condividere screenshot e messaggi di testo in una chat aperta in stile Discord. Ecco il comunicato di Sony inviato in un'e-mail agli utenti di PlayStation Network: "Grazie per aver utilizzato la funzione Community sulla tua console PlayStation 4. A partire da aprile 2021, questa funzione non sarà più supportata o disponibile sulla tua console PS4. Tuttavia, sarai comunque in grado di rimanere connesso e goderti le funzioni di messaggistica sulla tua console e su PlayStation App." Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 marzo 2021) Sony ha confermato che la funzione socialdi PS4 verrà rimossa nell'aprile 2021, nonostante molti giocatori stiano ancora utilizzano la piattaforma per comunicare. Lesono un modo con cui i giocatori possono riunirsi e condividere screenshot e messaggi di testo in una chat aperta in stile Discord. Ecco il comunicato di Sony inviato in un'e-mail agli utenti di PlayStation Network: "Grazie per aver utilizzato la funzionesulla tua console PlayStation 4. A partire da aprile 2021, questa funzione non sarà più supportata o disponibile sulla tua console PS4. Tuttavia, sarai comunque in grado di rimanere connesso e goderti le funzioni di messaggistica sulla tua console e su PlayStation App." Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : Le Community di #PS4 saranno presto rimosse. - zelda_legends : @NintendoItalia Che spettacolo le esclusive Nintendo! Altro che quelle sopravvalutate di sony tutte uguali che nemm… - dan9it : Ringrazio di avere una PS4, così potrò vedere Zack Snyder's Justice League su Now TV da li. Col cesso di TV che mi… - gamescore_it : In Rays of the Light: esploriamo un palazzo desolato per capire cosa sta succedendo attorno a noi! -… - sk8nby : @ghostenti MA IL FATTO È CHE NEL SITO UFFICIALE CI STA PS4 E POI NEL GOOGLE DOCS NO MA P’CHÉ -

Ultime Notizie dalla rete : PS4 sta Rally virtuale: Nicolò porta a Borgosesia il quinto posto mondiale ... la piattaforma di riferimento per Ps4, Xbox e Pc. Risultati che hanno permesso al giovane di ... Sto facendo tanta esperienza, e sono soddisfatto di tutto quanto sta arrivando, ma la speranza è ...

Rust si mostra su PS4 Pro e Xbox One con due gameplay trailer ... uno catturato su PS4 Pro e uno su Xbox One Dopo un revival clamoroso dovuto principalmente al suo ... la scorsa settimana lo studio Double Eleven, che si sta occupando della console edition, ha ...

Rust sta per arrivare su PS4 e Xbox One: riscopriamo il fenomeno Everyeye Videogiochi PS4 sta per rimuovere la funzionalità Community Sony ha confermato che la funzione social Community di PS4 verrà rimossa nell'aprile 2021, nonostante molti giocatori stiano ancora utilizzano la piattaforma per comunicare. Le community sono un modo ...

Il nuovo fumetto di Batman sarà ambientato nel mondo di Fortnite Il pipistrello di Gotham è stato risucchiato nel Punto Zero, l’anomalia che piega la realtà di Fortnite, e per uscirne vivo, e carpirne i segreti, dovrà vincere il battle royale. In edicola da Aprile, ...

... la piattaforma di riferimento per, Xbox e Pc. Risultati che hanno permesso al giovane di ... Sto facendo tanta esperienza, e sono soddisfatto di tutto quantoarrivando, ma la speranza è ...... uno catturato suPro e uno su Xbox One Dopo un revival clamoroso dovuto principalmente al suo ... la scorsa settimana lo studio Double Eleven, che sioccupando della console edition, ha ...Sony ha confermato che la funzione social Community di PS4 verrà rimossa nell'aprile 2021, nonostante molti giocatori stiano ancora utilizzano la piattaforma per comunicare. Le community sono un modo ...Il pipistrello di Gotham è stato risucchiato nel Punto Zero, l’anomalia che piega la realtà di Fortnite, e per uscirne vivo, e carpirne i segreti, dovrà vincere il battle royale. In edicola da Aprile, ...