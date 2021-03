**Pd: Letta lavora a segreteria, apertura e freschezza, no bilancino correnti** (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Al tema si dedicherà nelle prossime ore, ovvero quello della costruzione della sua nuova segreteria. Ieri Enrico Letta ha ottenuto un consenso unanime in assemblea che, nelle previsioni dei dem, dovrebbe essere rappresentato appunto negli organismi. Unitari e collegiali, dunque. Tuttavia chi ha parlato con il segretario nelle ultime ore assicura che chi si aspetta un ‘Cencelli’ sulle varie componenti dem resterà deluso. Il metodo, si spiega, sarà “niente bilancino delle correnti, apertura e freschezza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Al tema si dedicherà nelle prossime ore, ovvero quello della costruzione della sua nuova. Ieri Enricoha ottenuto un consenso unanime in assemblea che, nelle previsioni dei dem, dovrebbe essere rappresentato appunto negli organismi. Unitari e collegiali, dunque. Tuttavia chi ha parlato con il segretario nelle ultime ore assicura che chi si aspetta un ‘Cencelli’ sulle varie componenti dem resterà deluso. Il metodo, si spiega, sarà “nientedelle correnti,”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

