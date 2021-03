Oscar 2021, le nomination: dal trionfo di «Mank» alle due donne registe, candidate per la prima volta (Di lunedì 15 marzo 2021) Una cerimonia storica, cui il Covid-19 non ha tolto né toglierà forza. Gli Oscar, che lunedì hanno reso note le proprie nomination, sembra abbiano voluto assecondare una richiesta urgente, che negli anni ha imposto all’Academy di includere tra le proprie preferenze più donne, più diversità. Per la prima volta nella storia dei premi, l’Academy ha, dunque, risposto. Due donne sono state candidate alla miglior regia, Chloé Zhao ed Emerald Fennell, e mai prima altre artiste avevano potuto tanto. La Zhao, prima donna di colore ad ottenere una nomination come miglior regista, e la Fennell sono, rispettivamente, la sesta e la settima donna ad essersi vista accordata una chance nella competizione più ambita. E i Golden Globes, dove Nomadland ha ottenuto il favore della critica, sembrano accordare loro buone chance di vittoria. Leggi su vanityfair (Di lunedì 15 marzo 2021) Una cerimonia storica, cui il Covid-19 non ha tolto né toglierà forza. Gli Oscar, che lunedì hanno reso note le proprie nomination, sembra abbiano voluto assecondare una richiesta urgente, che negli anni ha imposto all’Academy di includere tra le proprie preferenze più donne, più diversità. Per la prima volta nella storia dei premi, l’Academy ha, dunque, risposto. Due donne sono state candidate alla miglior regia, Chloé Zhao ed Emerald Fennell, e mai prima altre artiste avevano potuto tanto. La Zhao, prima donna di colore ad ottenere una nomination come miglior regista, e la Fennell sono, rispettivamente, la sesta e la settima donna ad essersi vista accordata una chance nella competizione più ambita. E i Golden Globes, dove Nomadland ha ottenuto il favore della critica, sembrano accordare loro buone chance di vittoria.

