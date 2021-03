Nintendo e Switch avranno un 2021 ancora più da record dopo un 2020 fantastico. Parlano gli analisti

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 15 marzo 2021) Secondo Bloomberg gliritengono cheabbia raggiunto il picco nela causa della pandemia, ma produttori di software, rivenditori e fornitori non credono che sia così e si aspettano che la console continui a stabilirenei prossimi anni. Bloomberg riferisce che la società ha una vasta gamma di uscite in programma sia per l'attuale sistemasia per il vociferatoPro, che dovrebbe essere lanciato entro la fine dell'anno. "Si prevede che una serie di lanci di giochi porterà le vendite di software nel prossimo anno fiscale a 250 milioni di unità, molto più deldi 205 milioni di unità previsto per l'anno in corso, secondo i partner e i fornitori, chein ...