Napoli | De Laurentiis prima del Milan | «Tranquilli ce la farete»

(Di lunedì 15 marzo 2021) Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, il presidente delAurelio Deha telefonato alla squadradella gara con ilSecondo quanto riferito da Corriere dello Sport, il presidente delAurelio Deha telefonato alla squadradella gara con il, poi vinta per 1-0 grazie alla rete di Matteo Politano. Poche parole per ribadire il proprio sostegno a distanza sia ai giocatori che al tecnico Gennaro Gattuso: «ce la. Siete forti, credeteci» Leggi su Calcionews24.com

